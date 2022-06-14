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İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer için bu bağlamda İtalyan basınından önemli bir haber gündeme geldi. Trabzonspor'un, Adam Nagy ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:06
İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

İtalyanlar, Trabzonspor'un Adam Nagy ile ilgilendiğini iddia etti.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Bordo-mavili ekibin Macar oyuncu Adam Nagy ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

İtalyanlar, 26 yaşındaki oyuncu Nagy'i Trabzonspor'a yazdı.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Calciomercato'da ki habere göre; Fırtına, İtalya Serie B Liginde Pisa kulübünde oynayan Adam Nagy ile ilgilendiğini ileri sürdü.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

İtalyan ekibi ile 3 yıl daha anlaşması bulunan oyuncu bu sezon 34 karşılaşmada forma giydi.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

ADAM NAGDY KİMDİR?
Genç futbolcu, 17 Haziran 1995'te doğdu.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Adam Nagy, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Yıldız isim, Orta sahada forma giyiyor.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Tercih edilmesi halinde, ön libero mevkiinde de oynayabiliyor.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Nagy, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

Yıldız isim kariyerine Ferençvaroş'ta başaldı.

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