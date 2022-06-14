İtalya'dan Trabzonspor için flaş transfer iddiası! Orta sahaya Adam Nagy

İtalyanlar, Trabzonspor'un Adam Nagy ile ilgilendiğini iddia etti.
Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bordo-mavili ekibin Macar oyuncu Adam Nagy ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyanlar, Trabzonspor'un Adam Nagy ile ilgilendiğini iddia etti.
Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'da yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Bordo-mavili ekibin Macar oyuncu Adam Nagy ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyanlar, 26 yaşındaki oyuncu Nagy'i Trabzonspor'a yazdı.
Calciomercato'da ki habere göre; Fırtına, İtalya Serie B Liginde Pisa kulübünde oynayan Adam Nagy ile ilgilendiğini ileri sürdü.
İtalyan ekibi ile 3 yıl daha anlaşması bulunan oyuncu bu sezon 34 karşılaşmada forma giydi.
ADAM NAGDY KİMDİR?
Genç futbolcu, 17 Haziran 1995'te doğdu.
Adam Nagy, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi.
Yıldız isim, Orta sahada forma giyiyor.
Tercih edilmesi halinde, ön libero mevkiinde de oynayabiliyor.
Nagy, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Yıldız isim kariyerine Ferençvaroş'ta başaldı.
Daha sonra Bologna, Bristol City ve Pisa'da forma giydi.
Nagy'in kulübüyle 2025'e dek sözleşmesi bulunuyor.
Macaristan milli takımı ile 62 maça çıktı ve 1 gol üretti.