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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, henüz yeni sözleşme imzalamayan Nwakaeme ve transferde adı geçen Boateng hakkında da konuştu. Ağaoğlu ayrıca, Yunan Milli Takımı'nda 3 gol atan Bakasetas ile ilgili de flaş transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 18:17
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Skorer'e konuşan Ağaoğlu, henüz yeni sözleşme imzalamayan Nwakaeme ve transferde adı geçen Boateng hakkında da konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

"ZAMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU İFADE ETTİK"

Trabzonspor'da başkanlığa ilk geldiği dönemden bu yana geçen süreci özetleyen Başkan Ağaoğlu, "İlk defa geçtiğimiz sezon zirve için mücadele ettiğimizi, kadronun o doğrultuda oluşturulduğunu, bütün planlamaların şampiyonluk hedefi ile yapıldığını söylemiştik.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Planlar 3-4 sene sonra sürdürülebilir bir başarı için zamana ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. O doğrultuda da camiadan hem sabır hem destek talebimiz vardı. Artık gelmiş olduğumuz noktada 2021 şubatından itibaren hocamızla birlikte yönetim olarak biz 2021-22 sezonunun mücadelesinin, şampiyonluk mücadelesi üzerine olacağını planlamıştık" diye konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

"15 DAKİKA SONRA KENDİME GELDİM"

Trabzonspor'un şampiyonluğu garantilediği Antalyaspor maçında hissetiklerini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Orada 15 dakikalık bir süreç var. Duygu seli diye ifade edilen bir süreç. Antalyaspor maçının son 5 dakikası, bitiş düdüğü ve takip eden 10 dakika.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

O son 5 dakikada açıkçası biraz gerginlik vardı. Herhalde sorumluluktan kaynaklanan bir gerginlikti. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, yıllardır o şampiyonluğu isteyen, bekleyen, o sevinci yaşamak isteyen taraftarların ve camianın bu beklentisinin gerçekleştiğini görmek ve orada sorumluluk üstlenmiş bir insan olarak, bir 10 dakika koptum ben. Sadece gördüğüm şey sahanın ortasında 20-30 bin kişi, sevinen, horon oynayan insanlar ve müthiş bir uğultu. Belki o uğultu yoktu da bana mı öyle geldi bilemiyorum. 10 dakikalık bir kopukluk var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

O insanlarla birlikte o tabloyu en fazla arzulayan insanlardan biri bendim. Bunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği bir mutluluk ya da duygu seli diyebilirim ama gerçekten 10 dakikalık bir kopukluk var. Belki de Allah'ın her kuluna nasip etmeyeceği bir görüntü ve sonuç.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Adını ne koyarsanız koyun, ifade etmekte zorlanıyorum. 15 dakika sonra kendime geldim. Tekrar o kulübün başkanı olduğumu, sorumluluklarımı ve sorumluluklarımın arttığını ama en azından bu beklentinin karşılığını veren ekibin içerisinde benim de olduğumu düşünerek kendime geldim" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

"BOATENG İSMİ BİZİMLE ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ"

Trabzonspor'un transfer politikasını anlatan ve Jermona Boateng iddialarına cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Bütçeye uygun iyi isimler var. Kesinlikle isim vermeyeceğim. Boateng var evet iki kardeş onlar biliyorsunuz.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Birisi Almanya'da yaşıyor, diğeri de ülkesine geri döndü galiba. Boateng ile birlikte kaç oyuncunun ismi bizle özdeşleştirildi. Her sene bir sürü oyuncu ile görüştüğümüz söyleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Geçen sene bizim gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerin medyada yer bulması ile bizim transferi gerçekleştirme süremiz 1 haftaydı. Onlarca oyuncunun ismi geçmişti ama alakası olmayanlarla imzaladık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Şu an her şey yazılıyor. Türkiye'de bu işi doğasında bu var. Bu aynı zamanda bir pazarlama yöntemi de oluyor. Bunlar yazıyor, biz de oradan okuyoruz. Yapılacak olan transferler var. İsimleri gerçekleştiği zaman görülecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Bu transferlerin isimlerinin medyada paylaşılması oyuncunun ve menajerinin işine yarıyor ama buradan en fazla zararı oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp görüyor finansal olarak" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

"EN YÜKSEK MAAŞI TEKLİF ETTİK"

Anthony Nwakaeme'de son durum hakkında bilgi veren Başkan Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme ile alakalı, kendisine yapı içerisindeki en yüksek maaşı teklif ettik.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Bize göre yapabileceğimiz en yüksek teklif. Kendisinden cevap bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta bu" diye konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

"1 YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ"

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelire değinen Ahmet Ağaoğlu, "Orada güzel bir para var. Neredeyse gruplara kaldığınız zaman elde etmiş olduğunuz bütçe Trabzonspor'un 1 yıllık maaş bütçesi. Oradan alınacak para ile ben 1 sene oyuncuların parasını nereden ödeyeceğimi düşünmeyeceğim.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Sportif yönden ise takımın, oyuncuların değerine değer katmış oluyorsunuz. Takımınızın ve kulübünüzün piyasa değeri yükseliyor. Finansal olduğu kadar sportif tarafı da var. Burada heyecandan ziyade inşallah play-off maçını kazasız belasız bir şekilde atlatır ve gruplara kalırız" dedi.

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