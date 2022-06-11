TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Skorer'e konuşan Ağaoğlu, henüz yeni sözleşme imzalamayan Nwakaeme ve transferde adı geçen Boateng hakkında da konuştu.
"ZAMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU İFADE ETTİK"
Trabzonspor'da başkanlığa ilk geldiği dönemden bu yana geçen süreci özetleyen Başkan Ağaoğlu, "İlk defa geçtiğimiz sezon zirve için mücadele ettiğimizi, kadronun o doğrultuda oluşturulduğunu, bütün planlamaların şampiyonluk hedefi ile yapıldığını söylemiştik.
Planlar 3-4 sene sonra sürdürülebilir bir başarı için zamana ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. O doğrultuda da camiadan hem sabır hem destek talebimiz vardı. Artık gelmiş olduğumuz noktada 2021 şubatından itibaren hocamızla birlikte yönetim olarak biz 2021-22 sezonunun mücadelesinin, şampiyonluk mücadelesi üzerine olacağını planlamıştık" diye konuştu.