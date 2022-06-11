TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Bakasetas sözleri!

O son 5 dakikada açıkçası biraz gerginlik vardı. Herhalde sorumluluktan kaynaklanan bir gerginlikti. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, yıllardır o şampiyonluğu isteyen, bekleyen, o sevinci yaşamak isteyen taraftarların ve camianın bu beklentisinin gerçekleştiğini görmek ve orada sorumluluk üstlenmiş bir insan olarak, bir 10 dakika koptum ben. Sadece gördüğüm şey sahanın ortasında 20-30 bin kişi, sevinen, horon oynayan insanlar ve müthiş bir uğultu. Belki o uğultu yoktu da bana mı öyle geldi bilemiyorum. 10 dakikalık bir kopukluk var.