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Eriksen'den Trabzonspor'a sözleşme cevabı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Christian Eriksen'e transfer çağrısında bulundu. Danimarkalı yıldız, "Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusuna, "Sizde Cornelius var. O size yeter" yanıtını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 19:55
Eriksen'den Trabzonspor'a sözleşme cevabı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen Christian Eriksen, Trabzonspor taraftarının sözleşme teklifini cevapladı.

Yıldız oyuncu hayranlarına imza dağıtırken, bir Trabzonspor taraftarının, "Eriksen, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusuna, "Sizde Cornelius var. O size yeter" yanıtını verdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp rahatsızlığı geçiren ve Inter ile sözleşmesini feshetmek zorunda kalan Eriksen, sağlık sorunlarını atlatmış ve kış transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Brentford'da bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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