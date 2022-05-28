TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Yönetim ile temaslara devam ediyor. Süreç devam ediyor. Ben kalmasını isterim. Umarım bizimle devam edecektir. Aslında benim her futbolcu ile iletişimim iyidir. Hepsi ile konuşuyorum.
DENSWIL İLE DEVAM EDERİZ
Denswil'i Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde de transfer etmek istediğini belirten Abdullah Avcı, "Denswil, Club Brugge'da oynuyordu. Üçlü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'deyken Brugge ile oynamıştık ve oradan tanıyordum.
Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. 'Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım' dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.