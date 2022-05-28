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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Trabzonspor haberleri: Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı Fotomaç'a çok özel açıklamalarda bulundu. Avcı, "Evet sözleşmem bir sene sonra bitiyor ama hiç sorun yok... Uzun yıllar burada kalacakmışım gibi plan yapıyorum. Başkanla oturup konuşur ve sözleşmemizi uzatırız." ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı ayrıca, Masouras, Halil Akbunar, Denswil, Onur Bulut ve Eren Elmalı ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yazılı basında ilk röportajını gazeteniz FOTOMAÇ'a verdi. Bordo- mavili kulübe imza attığı gün 'Dalgalı denizi seçtim' diyen başarılı hoca, 38 yıllık şampiyonluk hasretini bitirerek destan yazdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

17. sırada aldığı bordo-mavili takımı 561 günde Süper Lig'in zirvesine taşıyan, çıktığı 70 lig maçında sadece 6 kez yenilerek tarihi bir başarıya imza atarak lige damgasını vuran, iki sezonda iki kupa alarak ulaşılması güç bir başarıya imza atan tecrübeli teknik adam, tüm sorularımıza içtenlikle cevapladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

81 puan toplayarak kariyer rekoru kıran Abdullah Avcı, transferden takımın yeni hedeflerine kadar hemen her konuda önemli açıklamalar yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

3-5 YILLIK OLABİLİR

Bordo-mavili kulüp ile bir yıllık daha sözleşmesinin kaldığını hatırlattığımız başarılı çalıştırıcı, "Bu konu ile ilgili hiç sorun yok" dedi ve şöyle devam etti: "Bu konu hiç önemli değil. Zaman zaman bu gündeme gelse de öncelikle elde ettiğimiz şampiyonluğun tadını çıkaralım istiyorum. İki taraf da birbirinden memnunsa bunu düşünmek mantıklı değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Zamanı gelince başkan Ahmet Ağaoğlu ile oturur konuşuruz. 3 yıllık olur, 5 yıllık olur yeni bir anlaşma yaparız. İlk tercihimiz şu an bu değil. Yoksa ben senelerce burada kalacakmış gibi plan yapıyorum. Büyük çabalar sonucunda ulaştığımız şampiyon var. Önce bunun keyfini bir sürelim. Zaten gerisi gelecektir. Bu olay benim için sorun değil."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

BİR ŞAMPİYONLUK BİZE YETMEZ

"Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunun için gerekli donelere de fazlasıyla sahibiz."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

ERTUĞRUL DOĞAN BENİ RAHATLATTI

Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı. Yaptıkları ile beni çok rahatlattı. Gerçekten tam anlamıyla Trabzonspor aşığı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

NWAKAEME İLE EVİMDE GÖRÜŞTÜM

Geçtiğimiz sezon Djaniny gitmek istiyordu. Riva'daydık ve karşıma dikilip 'Gitmek istiyorum' dedi. Konuştum ve ikna ettim. Sözleşmesi biten Nwakaeme ile de defalarca görüştüm. Hatta kendisini evime çağırdım, orada da görüştük.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Yönetim ile temaslara devam ediyor. Süreç devam ediyor. Ben kalmasını isterim. Umarım bizimle devam edecektir. Aslında benim her futbolcu ile iletişimim iyidir. Hepsi ile konuşuyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

DENSWIL İLE DEVAM EDERİZ

Denswil'i Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde de transfer etmek istediğini belirten Abdullah Avcı, "Denswil, Club Brugge'da oynuyordu. Üçlü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'deyken Brugge ile oynamıştık ve oradan tanıyordum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. 'Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım' dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

MASOURAS'I İSTİYORUZ

Transferde geçen seneden daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat futbolcusu lazım. Evet Olympiakos'lu Georgios Masouras 'ı renklerimize bağlamak istiyoruz. Geçen sezon da istemiştik ama alamamıştık.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Sol kanat ama orta sahada da oynayabiliyor. Bu bizim için bir avantaj. Tabii ki bu transferin ekonomisi de var. Duruma bakıyoruz. Yani bu futbolcunun listemizde olduğunu söyleyebilirim. Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Sezona hazır şekilde girmek önemli. Tabii ki her duruma göre planlarımızı hazırlıyoruz. Her şeye hazırlıklıyız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

HALİL AKBUNAR'A BAKIYORUZ

Yerli futbolcu listemiz de var elbette ki. Göztepeli Halil Akbunar ile ilgili bilgi geldi. Duruma bakıyoruz. Sonuçta bu işin bir süreci var. İşin bir de ekonomi tarafı var. Olursa onu takımımda görmek isterim. Bize katkı sağlayacağına inandığım bir futbolcu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Gelecek yıl 3 kulvarda yarışacağız ve buna uygun olarak her bölge için elimizde seçeneklerin bulunması bizi hedeflerimize yakınlaştırır, bizi rahatlatır. Trabzonspor'un genlerinde yarışmak var ve bu sene yakaladığımız ivme ile her sezon daha iyini yapmak için çabalayacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

DORUKHAN: ÖZLEDİN Mİ?

Yüksek enerjili, sahada % 100'ünü veren bir oyuncu. Avrupa'ya gitme hedefi vardı. Ayrılsak da oyuncularımla bağlantım devam ediyor. Aradım, durumunu sordum. Gidecek misin yoksa bu kapıyı sana açalım mı? 'Hocam Avrupa'ya gitmek istiyorum' dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Ben de 'Tamam düşün' dedim. Sonrasında tekrar aradım, 'Zaman daralıyor' dedim. 'Çok mu özledin beni hocam' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Güzel bir hikaye onun adına" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

TEKNEYE BİNİNCE İYİCE ANLADIM

Şampiyon olduğumuz Antalya maçında düdük çalınca 'sadece iyi bir şey yaptık' diye düşünebildim. Yani farkına varamadım. Taraftar girince 'Hocam dikkat et' diyenler vardı. Zaten bitiş düdüğü sonrası kafamı çevirince hemen Ertuğrul Doğan'ı gördüm. Şampiyonluğu denizdeki tekne kutlamalarına katıldığımda ilk kez anladım tam anlamıyla.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

ONUR VE EREN YOK

Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı ve Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut listemizde yok. Bu iki bölge için transfer yapacağız tabii ki. Ancak bu iki futbolcu ile ilgilenmiyoruz. Taraftarımız merak etmesin. Takımdan ayrılacak futbolcuların yerini dolduracak planlarımız mevcut. Bu nedenle gerekeni yapacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

VİSCA ATTI 'TAMAM' DEDİM

"G.Saray deplasmanında Edin Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. 'Bu saatten sonra bırakmayız' dedim."

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

TAM BİR TÜRK GİBİ

Röportajlarında bana 'öğretmenim' diyor. Profesyonelliği, düşüncesi... Bir Türk gibi şu an. Çok katkı sağladı Başakşehir'de. Devre arasında puan farkı vardı ama deneyimlerimden burada olması gerektiğine karar verdim.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

Zaten farkını hemen gösterdi. Uğurcan, Nwakaeme, Hamsik, taraftar, herkes Visca'yı istedi. Başakşehir'de yaşayamadık, burada yaşadık şampiyonluğu."

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