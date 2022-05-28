TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Fotomaç'a konuştu! Flaş transfer açıklaması

MASOURAS'I İSTİYORUZ Transferde geçen seneden daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat futbolcusu lazım. Evet Olympiakos'lu Georgios Masouras 'ı renklerimize bağlamak istiyoruz. Geçen sezon da istemiştik ama alamamıştık.

Sol kanat ama orta sahada da oynayabiliyor. Bu bizim için bir avantaj. Tabii ki bu transferin ekonomisi de var. Duruma bakıyoruz. Yani bu futbolcunun listemizde olduğunu söyleyebilirim. Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Sezona hazır şekilde girmek önemli. Tabii ki her duruma göre planlarımızı hazırlıyoruz. Her şeye hazırlıklıyız.