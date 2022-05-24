TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Fırtına Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir diğer Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fırtına Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir diğer Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gücünü korumak ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyor.
Yunan basınına göre; Bruno Peres'in yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen Olimpiakoslu sağ bek Athanasios Androutsos'u bir kez daha gündemine aldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI
Bilindiği üzere, Fırtına'nın 25 yaşındaki Yunan sağ bekin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Öte yandan, Ocak ayı transfer döneminde Elche ve Perugia'yı reddeden 24 yaşındaki oyuncuyla Monza'nın da ilgilendiği belirtildi.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
25 yaşındaki Athanasios Androutsos bu sezon Olimpiakos ile 27 maça çıktı.
Yunanistan ekibi ile çıktığı 27 maçta gol atamadı.
Yunan sağ bek 2 tane asist yaptı.
ATHANASIOS ANDROUTSOS KİMDİR?
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 asist kaydetti.
Athanasios Androutsos daha önce Atromitos Athen formasını da giymişti.
Başarılı oyuncu ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını 10 kez giydi ve 1 gol kaydetti.
AVCI'DAN PERES SÖZLERİ
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Bruno Peres ile arasında geçen konuşmayı anlattı.
Katıldığı programda Peres'in performansından bahseden Avcı, çok memnun olduğunu söyledi.
"SAKIN BEK ALMA BEN DÖNECEĞİM"
Peres'n kendisine söylediği sözü anlatan Avcı, "Edin'nin gelmesiyle Peres'in performansı çok arttı.
Çok memnunum. "Sakın bek alma ben döneceğim" dedi giderken." dedi.