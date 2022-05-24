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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Yunan basını bordo-mavililerin Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 18:08
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Fırtına Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir diğer Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gücünü korumak ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Yunan basınına göre; Bruno Peres'in yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen Olimpiakoslu sağ bek Athanasios Androutsos'u bir kez daha gündemine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Bilindiği üzere, Fırtına'nın 25 yaşındaki Yunan sağ bekin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Öte yandan, Ocak ayı transfer döneminde Elche ve Perugia'yı reddeden 24 yaşındaki oyuncuyla Monza'nın da ilgilendiği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki Athanasios Androutsos bu sezon Olimpiakos ile 27 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Yunanistan ekibi ile çıktığı 27 maçta gol atamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Yunan sağ bek 2 tane asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

ATHANASIOS ANDROUTSOS KİMDİR?

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 asist kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Athanasios Androutsos daha önce Atromitos Athen formasını da giymişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Başarılı oyuncu ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını 10 kez giydi ve 1 gol kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

AVCI'DAN PERES SÖZLERİ

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Bruno Peres ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Katıldığı programda Peres'in performansından bahseden Avcı, çok memnun olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

"SAKIN BEK ALMA BEN DÖNECEĞİM"

Peres'n kendisine söylediği sözü anlatan Avcı, "Edin'nin gelmesiyle Peres'in performansı çok arttı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Çok memnunum. "Sakın bek alma ben döneceğim" dedi giderken." dedi.

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