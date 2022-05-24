TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına için Athanasios Androutsos iddiası!

Fırtına Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir diğer Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, gücünü korumak ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyor.