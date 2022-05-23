TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Abdullah Avcı, samimi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şu şekilde
Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Abdullah Avcı, samimi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şu şekilde
"TRABZONSPOR DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME SONRASI GELDİM"
"Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif vardı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun."
"ERTUĞRUL DOĞAN BANA BU KAPIYI AÇTI"
"Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı."
"ÜNAL KARAMAN ŞAMPİYONLUK SONRASI BENİ ARADI"
"Dört senelik yönetimin ve bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."
"KAMPA YÜZDE 85 TRANSFERLER TAMAMLANMIŞ ŞEKİLDE GİRDİM"
"Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."
"ROMA MAÇLARI TEST MAÇLARIYDI"
"Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk"
"ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ VISCA'NIN GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLE BAŞLADI"
"Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Puan farkıyla önde olsan da şampiyon olmak kolay değil. O süreçleri yönetmek kolay değil, o stresi yönetmek kolay değil ama biz rakiplerimizi hiç yaklaştırmadık"
"TARAFTAR TAKIMI SAHİPLENMİŞ"
"Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor"
"HAKEM OLARAK KONUŞURSAK GELİŞEMEYİZ"
"Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz"
"HAMSIK'E 'GEL BU ÇERÇEVEYİ DOLDURALIM' DEDİM"
"Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim."
"SIOPIS MAHALLENİN ENERJİSİ YÜKSEK ÇOCUĞU"
"Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayacağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı Siopis, bizden birisi."
"DENSWIL'İ BEŞİKTAŞ'A DA İSTEDİM"
"Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de oynadım Club Brugge ile oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor."
"PERES SAKATLANINCA 'SAĞ BEK ALMA' DEDİ
"Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Edin Visca'nın ardından performansı daha da arttı. Çok memnunum. Sakatlanınca, 'Sakın sağ bek alma, döneceğim' dedi."
"VISCA'YI HEMEN ALALIM DEDİM"
"İBB döneminde bir rapor geldi bana, Bosna iki takımında yetenekli bir kanat oyuncusu var diye. Sonra bir takımla hazırlık maçı yapıyoruz, Edin'in takımıymış. Maç 4-4 bitti. Rakibin her golünde Edin Visca var. Hemen alalım dedim. Çok cüzi bir rakama aldık."
"UĞURCAN ÇAKIR GİDECEK Mİ?"
"Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan fazla bonservis kazandırmak yakışır (Gülerek)"
"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"
"Çok özel oyuncularla çalıştım, Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu... Abdülkadir Ömür de o tarz özel bir oyuncu."
"TRANSFERİ GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ YAPMAK İSTİYORUZ"
"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor."
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BAŞKANLARI DA BİZİ TAKDİR ETTİ"
"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istedik. Herkes saygı gösterdi, Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunu ve transferleri."