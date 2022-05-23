TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"HAMSIK'E 'GEL BU ÇERÇEVEYİ DOLDURALIM' DEDİM" "Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim."

"SIOPIS MAHALLENİN ENERJİSİ YÜKSEK ÇOCUĞU" "Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayacağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı Siopis, bizden birisi."