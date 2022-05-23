Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli teknik adam, Uğurcan Çakır ve Stefano Denswil'in takımdaki geleceklerine ve transfer çalışmalarına da değindi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:13
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Abdullah Avcı, samimi açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şu şekilde

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"TRABZONSPOR DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME SONRASI GELDİM"

"Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif vardı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"ERTUĞRUL DOĞAN BANA BU KAPIYI AÇTI"

"Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"ÜNAL KARAMAN ŞAMPİYONLUK SONRASI BENİ ARADI"

"Dört senelik yönetimin ve bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"KAMPA YÜZDE 85 TRANSFERLER TAMAMLANMIŞ ŞEKİLDE GİRDİM"

"Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"ROMA MAÇLARI TEST MAÇLARIYDI"

"Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ VISCA'NIN GALATASARAY'A ATTIĞI GOLLE BAŞLADI"

"Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Puan farkıyla önde olsan da şampiyon olmak kolay değil. O süreçleri yönetmek kolay değil, o stresi yönetmek kolay değil ama biz rakiplerimizi hiç yaklaştırmadık"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"TARAFTAR TAKIMI SAHİPLENMİŞ"

"Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"HAKEM OLARAK KONUŞURSAK GELİŞEMEYİZ"

"Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"HAMSIK'E 'GEL BU ÇERÇEVEYİ DOLDURALIM' DEDİM"

"Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"SIOPIS MAHALLENİN ENERJİSİ YÜKSEK ÇOCUĞU"

"Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayacağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı Siopis, bizden birisi."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"DENSWIL'İ BEŞİKTAŞ'A DA İSTEDİM"

"Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de oynadım Club Brugge ile oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"PERES SAKATLANINCA 'SAĞ BEK ALMA' DEDİ

"Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Edin Visca'nın ardından performansı daha da arttı. Çok memnunum. Sakatlanınca, 'Sakın sağ bek alma, döneceğim' dedi."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"VISCA'YI HEMEN ALALIM DEDİM"

"İBB döneminde bir rapor geldi bana, Bosna iki takımında yetenekli bir kanat oyuncusu var diye. Sonra bir takımla hazırlık maçı yapıyoruz, Edin'in takımıymış. Maç 4-4 bitti. Rakibin her golünde Edin Visca var. Hemen alalım dedim. Çok cüzi bir rakama aldık."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"UĞURCAN ÇAKIR GİDECEK Mİ?"

"Kaptana, Yusuf Yazıcı'dan fazla bonservis kazandırmak yakışır (Gülerek)"

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

"Çok özel oyuncularla çalıştım, Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu... Abdülkadir Ömür de o tarz özel bir oyuncu."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"TRANSFERİ GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ YAPMAK İSTİYORUZ"

"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan Çakır, Denswil ve transfer...

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY BAŞKANLARI DA BİZİ TAKDİR ETTİ"

"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istedik. Herkes saygı gösterdi, Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunu ve transferleri."

DİĞER
Avrupa'da büyük takımların çöküş sezonu! 13 yıl önce şampiyon olan dev takım küme düştü...
Melis Sezen’in tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu! İç çamaşırının göründüğü transparan tarzı şarkıcı Gülşen’e benzetildi
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken...
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel rakamlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uğurcan'dan dikkat çeken transfer açıklaması!
Fırtına'da transfer harekatı başladı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kedisine zarar vermişti! Zouma mahkemeye çıkacak Kedisine zarar vermişti! Zouma mahkemeye çıkacak 23:23
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 23:13
Fethiyespor 2. Lig'de! Fethiyespor 2. Lig'de! 22:52
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı 22:42
Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... Mert Müldür'ün menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray... 21:12
Berna Gözbaşı: Kupayı kazanmayı çok istiyoruz! Berna Gözbaşı: Kupayı kazanmayı çok istiyoruz! 20:42
Daha Eski
U17 Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'na veda etti U17 Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'na veda etti 20:40
İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... İrfan Can imzayı atıyor! Galatasaray derken... 20:30
Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... Erick Pulgar'dan transfer sözleri! Galatasaray... 19:25
Fethiyespor - İçel İdmanyurdu | CANLI Fethiyespor - İçel İdmanyurdu | CANLI 18:59
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 5 isim ilk kez çağrıldı 17:32
Başakşehir'den transfer! 3 yıllık imza... Başakşehir'den transfer! 3 yıllık imza... 17:08