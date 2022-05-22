Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 38. ve son haftada Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Başakşehir - Trabzonspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka
TRABZONSPOR - Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visça, Nwakaeme, Cornelius
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de yayınlanıyor.
HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.