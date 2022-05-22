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Başakşehir 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer sezonu yenilgiyle noktaladı. Önemli bir galibiyet elde eden Başakşehir ise ligi 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans ligi biletinin sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Okaka, Epureanu ve Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:56 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:16
Başakşehir 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Okaka, 31'inci dakikada Epureanu ve 42'nci dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 59'uncu dakikada Nwakaeme'den geldi. Bu sonuçla ligi 4'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan katılacak.

11'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Okaka'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

31'inci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42'nci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi atağında topla hızlı rakip sahaya geçen Trezeguet, ceza sahasına hareketlenen Serdar Gürler'i düşündü. Bakasetas'ın kafasından seken top, sağ çaprazda Serdar Gürler'in önünde kaldı. Serdar, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

59'uncu dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Visca, çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Ön direkte Hüseyin Türkmen'in kafayla aşırttığı top Başakşehir savunmasına da çarparak Nwakaeme'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Volkan müdahale etse de hakem Atilla Karaoğlan, topun içerden çevrildiği söyledi ve orta noktayı gösterdi: 3-1.

76'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

82'nci dakikada ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Kouassi, ortasını yaptı. Djaniny'in kafa vuruşunda kaleci Volkan bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

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