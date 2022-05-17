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PFDK'dan Egemen Korkmaz'a 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a Türkiye Kupası'nda oynanan Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle, 3 maç ve 7 bin 800 TL para cezası verdi. K

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 01:00
PFDK'dan Egemen Korkmaz'a 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a Türkiye Kupası'nda oynanan Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle, 3 maç ve 7 bin 800 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Yukatel Kayserispor'u 310 bin TL, Demir Grup Sivasspor'u da 32 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:
"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 11.05.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


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