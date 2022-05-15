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Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti

Trabzospor’un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, Altay maçının ardından konuştu. Stada gelen taraftarlara teşekkür eden başarılı futbolcu, “Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 20:11
Bakasetas: Taraftarlarımız bu mutluluğu hak etti
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Altay karşısında taraftarını coşturarak kupa turu atan Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, açıklamalarda bulundu. İnanılmaz bir atmosfer olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bakasetas, "Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlara stada geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Dün çok güzel bir kutlama vardı Trabzon'da. Bugün de oldukça güzeldi. Bugün bizim için zordu, çünkü akşam çok geç saatte geldik ve uykusuzduk. Ama taraftarlar bizi motive etti ve onlara bir şeyler vermemiz gerektiğini biliyorduk. Bugün gelen taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Son 3 haftada yaşadığımız mutluluğu taraftarlarımız fazlasıyla hak etti. Bizler de futbolcular olarak, onlara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.
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