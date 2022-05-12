Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıkladı! Şampiyonluk...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Geldiğimizde 1 sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır.

Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var.

Bu şehirde müthiş bir enerji var. Şehirdeki bu enerjiyi olumlu hale çevirmek istiyorum. Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Ben biraz düzen adamıyım. Tesislerdeki odam, eski başkan odasıydı. İyi sonuçlar aldıkça düzelttik, hemen koltuğu değiştirmedim.

Oyunu daha akıcı bir hale geliştirmeye ihtiyacım var. Oyun planına göre oyuncular alacağız.

Çok olumlu ya da çok olumsuz maçlar oynamadık. Parça parça iyi oynadığımız maçlar oldu. Ama belli bir standardı tutturduk. Adana Demir maçının ilk yarısı inanılmazdı. Montella da 'Kafamızı kaldıramadık' dedi.

Devamlı iyi oynayarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı.



NWAKAEME GİDİYOR MU?

Nwakaeme, Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyledi.

Kiralık olan Denswil ve Puchacz için değerlendirmemizi yaptık. 2 haftamız daha var, sonra duyarsınız.