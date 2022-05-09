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Kupa görücüye çıktı

Bordo-mavili takımın Süper Lig şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat başkanlığı binasında taraftarların ziyaretine açıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kupa görücüye çıktı
Bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupası ziyarete açıldı. Üzerinde "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu" yazan kupa 74 cm uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupa 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı. Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonra da şampiyonlara verilen kupalarda yerini alacak.
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