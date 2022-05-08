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Renklerin kardeşliği

Şampiyon olan Trabzonspor’un bayrağını, İngiltere Newcastle’daki tarihi Tyne Bridge’e F.Bahçe ve G.Saray taraftarları astı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Renklerin kardeşliği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmasına, "Bizim bayrağımız başka şehirde böyle asılıyor mu?" diyerek tepki göstermişti. Ali Koç'a en anlamlı yanıt İngiltere'de yaşayan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlardan geldi. Şampiyon Trabzonspor'un bayrağını Newcastle şehrindeki tarihi Tyne Bridge'e sarıkırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar astı. Yanına İngiltere'de yaşayan Trabzonsporlu arkadaşlarını da alan iki takım taraftarları, bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

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