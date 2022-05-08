Renklerin kardeşliği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılmasına, "Bizim bayrağımız başka şehirde böyle asılıyor mu?" diyerek tepki göstermişti. Ali Koç'a en anlamlı yanıt İngiltere'de yaşayan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlardan geldi. Şampiyon Trabzonspor'un bayrağını Newcastle şehrindeki tarihi Tyne Bridge'e sarıkırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar astı. Yanına İngiltere'de yaşayan Trabzonsporlu arkadaşlarını da alan iki takım taraftarları, bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi.