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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Yalçın Orhan ve yönetim kurulu üyesi Şemsetdin Hancı ile birlikte geçmişte vefat eden Trabzonsporlu taraftarların mezarını ziyaret etti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 18:09
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan geçmişte vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, taraftarlardan Mehmet Dalman, Mustafa Çelik, Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın kabirlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin ziyaretler esnasındaki ilk durağı 5 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybeden taraftarımız Mehmet Dalman'ın Giresun'un Görele ilçesindeki mezarı oldu. Bundan tam 26 yıl önce kaybettiğimiz Mehmet Dalman'ın bordo-mavili bayrağımız ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Dalman ailesiyle birlikte okunan duanın ardından yöneticilerimiz, 1992 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz taraftarlarımızdan Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara'nın Çarşıbaşı'ndaki kabirlerini ziyaret ettiler. Bu ziyaretin ardından dualar edildikten sonra Arsin'e geçilerek 2010-2011 sezonunda oynadığımız Eskişehirspor karşılaşması sonrası hayata veda eden taraftarımız Mustafa Çelik'in mezarı ziyaret edildi. Başkanımızın Çelik'in mezarına bordo-mavili bayrağımızı asmasının ardından ziyaret, hep birlikte gerçekleştirilen dua ile son buldu."

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