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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Antalyaspor karşısında aldığı 1 puanla Süper Lig'de sezonu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamladı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı ve o isme ayrı bir parantez açtı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 08:09 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 08:10
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

AHMET ÇAKAR - LEKESİZ ŞAMPİYONLUK

Dün gece malumun ilamı oldu. Çok uzun yıllardan sonra Trabzonspor anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı. Başkanından masörüne kadar, teknik direktör Abdullah Avcı'dan oyunculara kadar herkes emek verdi ve lekesiz bir şampiyonluk geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Fakat dün geceki maçın özelinde Trabzonspor için işler iyi değildi. İki defa öne geçtiler, ikisinde de skoru koruyamadılar. Antalyaspor hem pozisyon bakımından hem oyun anlayışı ve disiplin bakımından Trabzonspor'dan daha üstündü. Pek tabii ki dün gece niye böyle oldu diye Trabzonspor'u eleştirecek halimiz yok. Öyle oldu, böyle oldu ama sonuçta Trabzonspor başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Bazı oyuncuların Trabzonspor'a çok büyük katkısı var. Bunların başında kesinlikle kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Mesela ikinci yarının başında Trabzonspor beraberlik golünü yedi, hemen ardından da Siopis'in hatasından gelen penaltı adeta soğuk duş gibi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Antalyaspor penaltıyı atsa beraberlik golünden hemen sonra öne geçecekti ki Uğurcan penaltıyı kurtarıp buna izin vermedi. Hep derler ya atan ile tutanın iyi olacak. Sezon boyunca baktığınızda atanlar ile tutan hep çok iyiydiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Hiç kimse Trabzonspor'un bu şampiyonluğuna gölge düşürmeye kalkmasın. Vıdı vıdıcılar olacak ama dün gece gördük, hakem de mükemmel bir maç yönetti. Kolay değil bu atmosferlerde öyle penaltıyı verebilmek.

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