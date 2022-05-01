TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Trabzonspor sözleri!

Dün gece malumun ilamı oldu. Çok uzun yıllardan sonra Trabzonspor anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı. Başkanından masörüne kadar, teknik direktör Abdullah Avcı'dan oyunculara kadar herkes emek verdi ve lekesiz bir şampiyonluk geldi.

Fakat dün geceki maçın özelinde Trabzonspor için işler iyi değildi. İki defa öne geçtiler, ikisinde de skoru koruyamadılar. Antalyaspor hem pozisyon bakımından hem oyun anlayışı ve disiplin bakımından Trabzonspor'dan daha üstündü. Pek tabii ki dün gece niye böyle oldu diye Trabzonspor'u eleştirecek halimiz yok. Öyle oldu, böyle oldu ama sonuçta Trabzonspor başardı.