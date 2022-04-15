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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 30 yıl önce vefat eden o taraftarlarını unutmadı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in lideri Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 30 yıl önce Samsun'da oynanacak maça giderken hayatlarını kaybeden Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı yaptığı paylaşımla andı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 14:30
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor 30 yıl önce vefat eden o taraftarlarını unutmadı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yıl önce Samsun deplasmanında hayatını kaybeden taraftarları için anma mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara… Merhum taraftarlarımız, bundan 30 yıl önce Trabzonsporumuzun oynayacağı bir maç için Samsun'a giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti. Kendilerini rahmetle anıyoruz…

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