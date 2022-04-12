TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

Portekiz basınında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, lider Trabzonspor ile Sporting Lizbon arasında flaş bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Anastasios Bakasetas'ı isteyen Sporting Lizbon, Yunan yıldıza karşılık bordo-mavili kurmaylara 7 milyon euro bonservis bedeli ve şu anda Lazio'da kiralık olarak forma giyen Jovane'yi önerdi.





23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane, sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı. Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor.