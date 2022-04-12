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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para+futbolcu...

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi de düşünülerek kadroda değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz devi Sporting Lizbon, Yunan yıldız için Trabzonspor'a 7 milyon euronun yanı sıra Djaniny'nin vatandaşı Jovane'yi teklif etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 13:02
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

Portekiz basınında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, lider Trabzonspor ile Sporting Lizbon arasında flaş bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Anastasios Bakasetas'ı isteyen Sporting Lizbon, Yunan yıldıza karşılık bordo-mavili kurmaylara 7 milyon euro bonservis bedeli ve şu anda Lazio'da kiralık olarak forma giyen Jovane'yi önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane, sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı. Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

Sporting Lizbon, sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Bakasetas'a daha az bir rakam ödemeyi planlıyor. Bakasetas için akıllarından geçen rakam azami 10 milyon euro. Bunun 7 milyon euro'sunu nakit, diğer kısmını ise şu anda Lazio'da kiralık olarak oynayan Jovane'yi vererek tamamlamayı planlıyorlar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane (Tam adı: Jovane Eduardo Borges Cabral), sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Jovane, sezonun ilk yarısında Sporting Lizbon'un Beşiktaş ile oynadığı Beşiktaş maçının 72'nci dakikasında oyuna girmişti. Portezi ekibi o karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında Sporting'de 19 maça çıkan Yeşil Burun Adalı forvet, 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Jovane, Lazio'da ise yalnızca 1 maça çıkıp 66 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya çılgın Anastasios Bakasetas teklifi! Para + futbolcu...

Jovane kimdir?
Adı: Jovane Eduardo Borges

Yaş: 23

Uyruk: Yesil Burun Adaları

Mevki: Sol Kanat

Ayak: Sağ

Kulübü: Lazio (Kiralık) / Sporting CP

Söz.Bit.Tar.: 2023

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