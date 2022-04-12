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Gaziantep FK maçının ardından gece saat 01.30'da takımı havalimanında karşılayan Trabzonspor taraftarı, Karagümrük maçı öncesi bir idmanın Şenol Güneş Stadı'nda yapılmasını istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 06:50
Akyazı’ya akalım

Gaziantep FK maçının ardından gece saat 01.30'da takımı havalimanında karşılayan Trabzonspor taraftarı, Karagümrük maçı öncesi bir idmanın Şenol Güneş Stadı'nda yapılmasını istiyor. 'Trabzonspor tribünü' adı altında ortak bir bildiri yayınlayan taraftarlar, "Bayrakların hazırlandığı, hasretin vuslat arifesinde olduğu şu günlerde, mücadele için 'dalgalı denizleri' seçen hocamızdan talebimizdir, Vira deyip yelken olmaya geliyoruz. Karagümrük karşılaşması öncesi takımımızın bir antrenmanını stadyumda yapmasını, taraftarıyla buluşmasını istiyoruz. Abdullah hocadan acil koduyla ricamızdır" diyerek Avcı'ya seslendiler.

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