Biyonik adam Hugo

1 Mart'ta Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kaval kemiği çatlayan Vitor Hugo, beklenenden bir ay erken sahalara dönerek bordo-mavilileri sevindirdi. Hatta dönmekle kalmadı, idmanda taktik antrenmanda çift kale maçı kazanan kadroda bile yer aldı. Sakatlık sürecinde büyük bir özveri gösteren ve her gün yaptığı çift tedavi programıyla süreci çok kısaltan 30 yaşındaki stoper, kendisini çok iyi hissettiğini ve cuma günü G.Antep ile oynanacak maçta forma giymek istediğini teknik ekibe iletti. Brezilyalı oyuncunun kararını teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık ekibiyle verecek.