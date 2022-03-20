Haberler Trabzonspor 4 maçta skoru koruyamadı!

4 maçta skoru koruyamadı!

Karadeniz ekibi 4. kez öne geçtiği maçta skoru tutamadı. 2 maçta zorlu hava-saha şartları vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
4 maçta skoru koruyamadı!

Karadeniz ekibi, bu sezon öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamayarak 10 puan kaybetti. Bordomavililer, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fırtına yaşadığı puan kayıplarını ise deplasman maçlarında aldı. Bordo-mavililer, deplasmanda öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor maçını 2-2, Antalyaspor maçını 2-1, Fenerbahçe derbisini 1-1 tamamladı. Son olarak Çaykur Rizespor maçında öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Trabzonspor, Antalya'da aşırı yağmur sonrası oluşan kötü saha zemininde meşin yuvarlakla pas yapmakta zorlanırken, Rize'de ise kar yağışı sonrası ağırlaşan zeminde istediği oyunu sergileyemedi ve penaltılar sonrası sahadan yenik ayrıldı.

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