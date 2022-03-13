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İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele bordo-mavililerin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Sabah Gazetesi yazarı İskender Gönen de zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 08:55
İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Sorunlarla dolu bir ilk yarı geçirse de Trabzonspor'un görünen ligde diğer takımlardan farklı bir yapısı var. Trabzonspor bu sezon ilk kez kendi sahasında iki gol yedi. Uğurcan ve Ahmetcan'la gol pozisyonunun önlendiği iki pozisyon daha var.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Fakat bir başka gerçek var ki; koşullar ne olursa olsun geriye düştüğünüz anda bile bir büyük takımın gösterdiği bir yapı da mevcut. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra gösterilen direnç ve bir anda 2-1'i yakalayan takıma saygı duyulmalı.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Böylesi bir direnç kolay değildir. Göztepe küme düşme hattında... Kendi gerçeklerine göre mücadele gücü yüksek bir takım olma olgusu içerisinde oynamaya çalışsalar da Trabzonspor, oyuncu kalitesi olarak çok farklı.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Göztepe savunmasının yaptığı büyük bir hata ve ardından gelen Trabzonspor'un 3. golü…

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Coşkulu bir taraftar topluluğu ve öne geçtiğiniz anda her türlü sorunların yok edildiği bir 45 dakika...

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Abdülkadir'le gelen 4. gol, hazırlanış ve sonuç anlamında mükemmel bir görüntü.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Ömür'den bu maçta ayrıca söz edilmesi gerekir. Sezon başından beri her zaman belirtmeye çalıştım, Abdülkadir Ömür gerçekten yetenekli bir isim.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Topla üçüncü bölgede buluştuğunda üretken yapısı, yetenekleri için ve kendisinin gelişmesi için büyük önem taşır.

İskender Gönen Trabzonspor Göztepe maçını değerlendirdi

Bu sezon ilk kez bir maçta bunu gösterdi. Sonuç olarak şampiyonluk yolunda bir maç daha kayıpsız olarak geçildi ama dün bir kez daha görüldü ki; Avcı'nın bugün gelinen noktada büyük bir payı var.

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