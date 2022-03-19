Nazar boncuğu

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde rekorları alt üst ederek şampiyonluğa koşan Trabzonspor, dün Çaykur Rizespor'a yenildi. Yoğun kar nedeniyle iyice ağırlaşan sahada Karadeniz devinin teknik ayakları son derece etkisiz kaldı. Birçok bordo-mavili futbolcu beklentileri karşılayamayan bir 90 dakika çıkardı. Abdülkadir Ömür ile öne geçen Fırtına, Pohjanpalo'nun iki penaltısı ile geriye düşse de Djaniny ile eşitledi. Ancak 90+5'te yine Pohjanpalo penaltı ile skoru ilan etti.



1995-96'YI YAKALAYAMADI

Karadeniz devi dünkü yenilgi ile bir rekorun kıyısından döndü. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 1995-96 sezonunun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. Karadeniz devi, dün kazansaydı yine 73 puana ulaşıp 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecekti. Lider Trabzonspor 70 puanda kaldı. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor eğer Fenerbahçe'yi mağlup ederse lider Trabzonspor ile puan farkını 12'ye indirecek.



1'i MECBURi 4 DEĞiŞiKLiK

Abdullah Avcı, Göztepe maçının 11'ine göre dün biri mecburi 4 değişiklik yaptı. Cezalı Uğurcan'ın yerine kalede Erce, Trondsen'in yerine sol bekte İsmail, Berat'ın yerine ön liberoda Dorukhan, Cornelius'un yerine forvette Djaniny görev yaptı. Erce ligde bu sezon ilk kez oynadı.