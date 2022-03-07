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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Lider Trabzonspor istikrarı yakaladı

Büyük bir istikrarla Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Trabzonspor'da ilginç istatistik göze çarptı. Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı ilk 9 maç ile ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 9 maçta aynı puanı topladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:53
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Lider Trabzonspor istikrarı yakaladı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çizgisini bozmadan devam ediyor. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı ilk 9 maçta 21 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı puanı elde etmeyi başardı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti. En yakın rakibi İH Konyaspor ile arasındaki puan farkı 15 olan bordo-mavililer, ligin ilk yarısıyla ikinci yarısında aynı performansı ortaya koyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gören bordo-mavili takım, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı performansı ortaya koydu. 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Trabzonspor, ikinci yarının ilk 9 haftasında da 21 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu dönemlerde ise yenilgi görmedi.

RAKİPLER AYNI, SKORLAR FARKLI

Trabzonspor, ligin ilk yarısı ve ikinci yarısının ilk 9 haftalarında rakiplerine karşı farklı skorlar alsa da puan olarak değişiklik yaşamadı. Bordo-mavililer, sırasıyla Yeni Malatyaspor, DG Sivasspor, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, İH Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe ile karşılaştı.

Trabzonspor'un ilk ve ikinci yarıda ilk 9 haftalarda rakiplerine karşı aldığı skorlar şöyle:

Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5
Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Trabzonspor: 2 - DG Sivasspor: 1
DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1

GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 1 - GZT Giresunspor: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1

Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4

Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2

Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

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