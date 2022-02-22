8. harika Nwakaeme

Trabzonsporlu Nwakaeme, muhteşem bir sezon geçiriyor. Zorlu Aytemiz Alanya karşılaşmasında 2 gol atarak şov yapan Nijeryalı sol kanat, vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Taraflı tarafsız herkesin övgüler yağdırdığı 'Bay Beyin', bu sezon çıktığı 20 Spor Toto Süper Lig maçında 8 kez fileleri sarstı, 8 de asist yaptı. Nwakaeme'nin gol attığı ya da asist yaptığı 13 Süper lig maçında Trabzonspor 37 puanı hanesine yazdırdı. Nijeryalı futbolcu 37 puana direkt katkı sundu.



TAM BİR PUAN MAKİNESİ



Fırtına, Nwakaeme'nin gol katkısı yaptığı 13 maçın 12'sini galip tamamladı. İlk hafta Yeni Malatya deplasmanında ağları sarsan 32 yaşındaki oyuncu; Sivas, Giresun, G.Saray, Çaykur Rize, Adana Demir ve Aytemiz Alanya (2) sınavlarında gol attı. Yeni Malatya, Kasımpaşa, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demir ve Konya mücadelelerinde gol pasları verdi. Bu karşılaşmaların G.Saray hariç tamamını Trabzonspor kazandı, 37 puanı hanesine yazdırdı.



GEÇEN SEZONU GEÇTİ



Futbol sihirbazı, geçen yılki gol sayısını solladı. Geçen sezon ligde 34 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Nwakaeme bu dönem gol sayısını 8'e yükselterek daha başarılı bir grafik sergiledi.



45 YIL SONRAKİ BAŞARI



Nwakaeme, bir Süper Lig sezonunun ilk 4 maçında da gol atan ikinci Trabzonspor olmayı başarmıştı. 1976-77 sezonunda Necmi Perekli, ilk 6 maçta da fileleri sarsarak 8 golle bu alanda en iyi başlangıcı yapmıştı.



O VARSA İŞLER KOLAY



Nwakaeme'nin oynadığı maçlarda ise hiç sorun yok. Sihirbaz ile 110 müsabakada 65 defa yüzü gülen Karadeniz devi yüzde 71.5 kazanma oranı tutturdu. Bu periyotta 207 gol attı ve 1.88 gol ortalaması yakaladı. Puan ortalaması da 2.1 oldu.



133 MAÇTA 41 GOL



İsraıl'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19'da 1.1 milyon euro'ya alınan Nwakaeme 4 sezonda 133 maçta 41 gol attı. 2018-19'da 31 maçta 11, 2019-20'de 43 maçta 14, geçen sezon 35 maçta 7, bu sezon 24 maçta 9 kez sahne aldı. Nijeryalı, ligde de sırasıyla 10, 11, 7 ve bu sezon 8 gol attı.



EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR



Nwakaeme, bordo-mavililerde anahtar rol üstleniyor. 32 yaşındaki süper yıldız olmadan toplam 22 maça çıkan Trabzonspor bunların sadece 8'ini kazanırken, galibiyet oranı yüzde 36'da kaldı. Nijeryalı sol kanat olmadan 27 gol atabilen Fırtına, 1.2 gol ortalaması ile 1.6 puan tutturabildi.