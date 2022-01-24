Bakasetas: Şampiyonluk istiyorum

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas sezon sonunda şampiyonluğu istediğini açıkladı. Ülkesi Yunanistan'a konuşan Bakasetas, Türkiye'de mutlu olduğunu dile getirdi. "Türkiye'de iyi zamanlarda olduğu gibi kötü zamanlarda da destek, sevgi ve saygı gördüm. Harika duygular. Tek isteğim Trabzonspor'la şampiyonluk kazanmak. Trabzonspor'un mutlu olması. Bence bu yıl şampiyon olmamız için her şey mümkün. Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı." 28 yaşındaki Yunan maestro, iki penaltı kaçırması ile ilgili de "Herkes bana destek verdi. Bu çok önemli. Kesinlikle bunu telafi edeceğim. Daha çok çalışacağım" ifadesini kullandı.