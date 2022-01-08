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Beklenen kadro

Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğu ve Afrika Kupası'na giden oyuncuların yokluğunda Malatyaspor karşısına beklenen 11'le çıktı. Stoperde Hüseyin Türkmen – Denswil ikilisini birlikte görevlendiren Avcı, sol bekte ise yeniden İsmail Köybaşı'ya forma verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Beklenen kadro

Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğu ve Afrika Kupası'na giden oyuncuların yokluğunda Malatyaspor karşısına beklenen 11'le çıktı. Stoperde Hüseyin Türkmen – Denswil ikilisini birlikte görevlendiren Avcı, sol bekte ise yeniden İsmail Köybaşı'ya forma verdi.

FIRTINA'DA 7 EKSİK

Malatya maçında sakatlıkları bulunan Hugo, Trondsen ve Serkan Asan'ın yanı sıra sezonu kapatan Edgar ve Gervinho, Afrika Kupası'nda bulunan Kouassi ve Djaniny ile yeni transfer Visca forma giyemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, 7 oyuncusundan yararlanamadı.

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