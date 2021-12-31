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Trabzonspor için Mbemba iddiası!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından transferde gaza bastı. Stoper mevkisi için birçok ismi listesine alan bordo-mavililer için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Porto forması giyen için devreye girdiği yazıldı. (fotoma.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 13:24 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 13:27
KEMAL TAMTÜRK
Trabzonspor için Mbemba iddiası!

Süper Lig 'de ilk yarının lideri Trabzonspor, özellikle savunma hattında Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle takviye arayışlarına başlamış durumda.

Trabzonspor için Mbemba iddiası!

Birçok isim ile temas halinde olan bordo-mavililer için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor için Mbemba iddiası!

O Jogo'nun haberine göre Ocak ayında savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Porto'dan Mbemba ile ilgileniyor.

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