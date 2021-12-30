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Trabzonspor'dan Galatasaray'da dev transfer çalımı! Dennis Man önerildi

Son dakika spor haberi: Süper Lig'deki formuyla göz kamaştıran Trabzonspor, transfer için düğmeye bastı. Eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle iddiasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililere gündem yaratan bir transfer önerisi geldi. İtalyan kulübü Parma, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Rumen futbolcu Dennis Man'i Trabzonspor'a teklif etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:19
Trabzonspor'dan Galatasaray'da dev transfer çalımı! Dennis Man önerildi

Sezon başında Cornelius'u ciddi bir bonservis bedeliyle satan, ayrıca Gervinho'yu Trabzonspor'a veren İtalyan ekibi Parma bu kez Dennis Man'i önerdi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'da dev transfer çalımı! Dennis Man önerildi

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'un transfer taksitinin ödenmesi sürecinde yapılan hesap numarası güncellemesi sırasında Parma'nın profesyonelleri, Dennis Man için Trabzonspor'la bilgi alışverişinde bulundu. Serie B'den Serie A'ya çıkma sürecinde çok geride kalan İtalyan ekibinin profesyonelleri Trabzonspor'a Rumen oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

Trabzonspor'dan Galatasaray'da dev transfer çalımı! Dennis Man önerildi

Bordo-mavililerin Cornelius'la ilgili ödeme planlarında herhangi bir sorun yaşanmaması, hem Cornelius hem de Gervinho'nun paralarını alma konusunda sorun yaşamamaları Parma'nın dikkatini çekti.

Trabzonspor'dan Galatasaray'da dev transfer çalımı! Dennis Man önerildi

Ayrıca Parma'nın Man'la ilgili operasyonda Trabzonspor'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını da düşünmesinin teklifte önemli payının olduğu düşünüldü. Kulübün profesyonelleri Parma'nın Man teklifini yönetime sundu. Abdullah Avcı ve yönetim olumlu cevap verirse Man için operasyon yapılacak.

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