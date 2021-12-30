TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Karadeniz temsilcisinde Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Bu bölgeye takviye isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Jean Evrard Kouassi renklere katılmıştı. Filidişili futbolcu, Afrika Kupası'na katılacağı için ikinci devrede en az 3 maç kaçıracak. Bu sebeple bir transfer daha gerçekleşecek.

Hedefte yine Efecan Karaca var. Tecrübeli oyuncu için önemli aşama da kaydedildi. Edin Visca pazarlıklarında ilerleme sağlayamayan Trabzonspor, Alanyaspor'un kanat oyuncusu için Akdeniz kulübünün kapısını çaldı.