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TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Trabzonspor transfer haberi: Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından Kouassi'yi alan Trabzonspor transferde durmuyor. Bordo-mavililer, 2 defa kapıdan dönen 32 yaşındaki yıldız için Alanyaspor ile anlaşmaya yakın. Tecrübeli oyuncu için önemli aşama da kaydedildi. Edin Visca pazarlıklarında ilerleme sağlayamayan Trabzonspor, Alanyaspor'un kanat oyuncusu için Akdeniz kulübünün kapısını çaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Karadeniz temsilcisinde Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Bu bölgeye takviye isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Jean Evrard Kouassi renklere katılmıştı. Filidişili futbolcu, Afrika Kupası'na katılacağı için ikinci devrede en az 3 maç kaçıracak. Bu sebeple bir transfer daha gerçekleşecek.

TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Hedefte yine Efecan Karaca var. Tecrübeli oyuncu için önemli aşama da kaydedildi. Edin Visca pazarlıklarında ilerleme sağlayamayan Trabzonspor, Alanyaspor'un kanat oyuncusu için Akdeniz kulübünün kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Alanyaspor, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan 1 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcu için bu rakamı ödemeyi düşünmüyor. Daha düşük bir rakam önerecekler ya da takas formülünü devreye sokacaklar.

TRANSFER HABERLERİ: Efecan Karaca Trabzonspor yolunda

Akdeniz temsilcisi sezon sonu bonservissiz ayrılacak oyuncusundan cüzi de olsa bir miktar almak için daha önce 2 defa Trabzonspor'a gidişine onay vermediği Efecan'ı bu kez bırakmaya yakın. Pazarlıkların kısa sürede sonlanması bekleniyor. Böylece Efecan da hayalini kurduğu bordo- mavili formaya kavuşacak.

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