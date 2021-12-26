Yukarıya ilerliyoruz

AVCI şöyle devam etti: "Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takımla oynadık. Stoper ikilimiz savunmamızın merkezinde ilk defa birlikte oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı. Skor alamadık ama oyuncularımı tebrik ederim. Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ie sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. Daha güçlü oyunlar için, oyuncu almamız lazım."
AVCI şöyle devam etti: "Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takımla oynadık. Stoper ikilimiz savunmamızın merkezinde ilk defa birlikte oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı. Skor alamadık ama oyuncularımı tebrik ederim. Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ie sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. Daha güçlü oyunlar için, oyuncu almamız lazım."
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