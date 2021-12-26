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Yukarıya ilerliyoruz

“Ligin güzel maçlarından biri oldu. 1 puan kazandık ama yine bir şey kazanmadık. Kırılan rekorlar, rakiplerle puan farkı; bunlar çok önemli”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Yukarıya ilerliyoruz
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarı bitti ama lig devam edecek. Geldiğim günden itibaren 13 ayda yukarıya doğru bir ivme var. Oyunumuz gelişiyor, rekorlar kırıyoruz. Rakiplerden puan farkıyla önde olmak takım ve şehir için önemli. Bugün sadece bir puan kazandık. Yine başka bir şey kazanmadık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin güzel maçlarından biri oldu. Hamlelerle, stratejilerle geçti" dedi.

AVCI şöyle devam etti: "Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takımla oynadık. Stoper ikilimiz savunmamızın merkezinde ilk defa birlikte oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı. Skor alamadık ama oyuncularımı tebrik ederim. Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ie sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. Daha güçlü oyunlar için, oyuncu almamız lazım."
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