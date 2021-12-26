Haberler Trabzonspor Direk izin vermedi

Direk izin vermedi

Trabzonspor’un 2 topu direkte patladı; 2 puan uçtu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
Direk izin vermedi
Lıder Trabzonspor, Medipol Başakşehir'le berabere kalırken dün akşam şansı da yanında değildi. Sürekli rakip kalede gol arayan bordo-mavili ekip karşısında iki kez direği buldu. 20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 31. dakikada ise Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. İki oyuncu da kaçan şutların ardından büyük üzüntü yaşadı ve karşılaşmada da golsüz sona erdi.
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