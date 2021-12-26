Benzeri yok

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor dün Şenol Güneş Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bordo-mavililer puan aldığı taktirde ilk devrenin puan rekorunu kıracaktı. Fenerbahçe 2005-06 sezonunun ilk yarısında hanesine 45 puan yazdırmıştı. Geçen hafta bu rakama ulaşan Avcı'nın öğrencileri 46 puana ulaştı. Süper Lig tarihinde ilk devreler itibarıyla en fazla puan toplayan takım olmayı başardı. Bordomavililer sadece puan olarak değil birçok kategoride ligi domine etti.



14 GALİBİYET ALDI

Trabzonspor sezonun ilk yarısında çıktığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet elde etti. 4 maçı beraberlikle sonuçlandı. Sadece Antalyaspor'a yenildi. İlk devrede 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bugün ve yarın bir futbol sürprizi olmazsa 36 golle ligin en skoreri oldu. Kalesinde sadece 14 gol görerek bu alanda da ligin en başarılı takımı oldu. Artı 22 averajla da bu kategoride de rakiplerine fark attı.