TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya transferde rakip çıktı! Reinildo Mandava... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor...
Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor...
Bordo mavililein sol bek bölgesi için gündemine aldığı Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Reinildo Mandava ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'ya bu transferde rakip çıktı.
İtalyan basınının haberine göre; Trabzonspor'un transfer listesinde olan ve 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan sol bek Reinildo Mandava için Serie A ekipleri Napoli ve Lazio takımları da devreye girdi.
REINILDO MANDAVA KİMDİR?
Lille OSC takımında Defans mevkinde forma giyen Reinildo Mandava, 21 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 73 kilo olan Reinildo Mandava, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Reinildo Mandava, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Reinildo Mandava, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.