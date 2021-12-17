TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya transferde rakip çıktı! Reinildo Mandava... (TS spor haberi)

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor...

Bordo mavililein sol bek bölgesi için gündemine aldığı Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Reinildo Mandava ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'ya bu transferde rakip çıktı.