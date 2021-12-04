Aleksander Sörloth'tan Trabzonspor ve Real Madrid sözleri!

Trabzonspor'da bir sezon kiralık oynadığı dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, sezon başında İspanya'nı yolunu tutmuştu.

Trabzonspor'un Crystal Palace takımından 375 bin Euro kiralama ücreti ile kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Real Sociedad'a kiralanmıştı.

İspanyol basını La Liga'da oynanacak olan Real Sociedad - Real Madrid maçı öncesi Aleksander Sörloth ile ilgili bir haber yayınladı.

Haberde Sörloth'un "Real Madrid'in benimle ilgilendiği haberlerini duymak güzeldi. Maçlara bu motivasyonla hazırlanıyordum" sözlerine yer verildi.

Ayrıca, Crystal Palace'ın Real Madrid'den 40 milyon Euro talep ettiği, transferin ise bu nedenle gerçekleşmediği iddia edildi.