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Aleksander Sörloth'tan Trabzonspor ve Real Madrid sözleri!

Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Aleksander Sörloth, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Leipzig'den İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü, İspanya'da gündem oldu. Sörloth ile ilgili haber geçen İspanyol basını yıldız futbolcunun Trabzonspor ve Real Madrid sözlerine yer verdi. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 16:51
Aleksander Sörloth'tan Trabzonspor ve Real Madrid sözleri!

Trabzonspor'da bir sezon kiralık oynadığı dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, sezon başında İspanya'nı yolunu tutmuştu.

Trabzonspor'un Crystal Palace takımından 375 bin Euro kiralama ücreti ile kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Real Sociedad'a kiralanmıştı.

İspanyol basını La Liga'da oynanacak olan Real Sociedad - Real Madrid maçı öncesi Aleksander Sörloth ile ilgili bir haber yayınladı.

Haberde Sörloth'un "Real Madrid'in benimle ilgilendiği haberlerini duymak güzeldi. Maçlara bu motivasyonla hazırlanıyordum" sözlerine yer verildi.

Ayrıca, Crystal Palace'ın Real Madrid'den 40 milyon Euro talep ettiği, transferin ise bu nedenle gerçekleşmediği iddia edildi.

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