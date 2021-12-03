Hisseler de kazandırdı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kulüp hisseleri kasım ayında yüzde 31.4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. G.Saray'ın hisseleri % 7.2, F.Bahçe'nin % 1.3 kazandırırken, Beşiktaş ise % 16 değer yitirdi.
SüperLig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kulüp hisseleri kasım ayında yüzde 31.4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. G.Saray'ın hisseleri % 7.2, F.Bahçe'nin % 1.3 kazandırırken, Beşiktaş ise % 16 değer yitirdi.