Haberler Trabzonspor Hisseler de kazandırdı

Hisseler de kazandırdı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kulüp hisseleri kasım ayında yüzde 31.4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. G.Saray'ın hisseleri % 7.2, F.Bahçe'nin % 1.3 kazandırırken, Beşiktaş ise % 16 değer yitirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
Hisseler de kazandırdı
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, Borsa İstanbul'da da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kulüp hisseleri kasım ayında yüzde 31.4 artış ile yatırımcısını en fazla sevindiren spor şirketi oldu. G.Saray'ın hisseleri % 7.2, F.Bahçe'nin % 1.3 kazandırırken, Beşiktaş ise % 16 değer yitirdi.
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