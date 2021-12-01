Golün merkezi

Djaniny Semedo, müthiş formuyla bordo- mavili takımı taşımaya devam ediyor. Bu sezon ağları 4 defa sarsan 30 yaşındaki yıldızın 2 de asisti bulunuyor. Ayrıca istatistiklere yansımayan müthiş katkıları var. Rakip yarı alanda sürekli gezdiği için savunmaların doğru şekilde yerleşmesini önlüyor. Hareketli bir oyuncu olması sebebiyle takım arkadaşları onun yarattığı boşluklara sızarak goller buluyor. Abdullah Avcı da Djaniny'den asla vazgeçmiyor. Takımın hücum formasyonunu onun üzerinden şekillendiriyor.

ISRARLA SATMADI

Djaniny Semedo , Trabzonspor'da en yüksek teklifleri alan oyuncu. 30 yaşındaki futbolcu için geçen sezon Arap takımlarından 6 milyon euro'yu bulan teklifler aldı. Abdullah Avcı satışına onay vermedi.