Trabzonspor Abdullah Avcı ile zaferlere koşuyor

Süper Lig'de 36 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor ezeli rakiplerine de ciddi bir puan farkı atmış durumda. Bordo-mavililer son şampiyon Beşiktaş'ın 16, Galatasaray'ın ise 14 puan önünde yer alıyor. En yakın takipçisiyle arasında ise 10 puan fark var.

2003-04'E YAKLAŞTI

Bordo-mavililer, ligde 7 maçtır kazanıyor. 2003-2004 sezonunda 22 ila 32. haftalar arasında üst üste 10 maç kazanarak inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri gözünü bu rekora da diktiler.

YENI REKOR YOLDA

Trabzonspor, Süper Lig'de 26 maçtır kaybetmiyor. 1995-96 sezonundaki rekorunu egale eden Fırtına, gelecek hafta evinde Adana Demirspor'a boyun eğmediği taktirde bir büyük başarının daha altına imza atmış olacak.

AVCI TEKRARLADI

Abdullah Avcı, Başakşehir'in başındayken 18 ila 24. haftalar arasında üst üste 7 galibiyet kazanmıştı. Bu başarısını Trabzonspor ile tekrarladı. Fırtına, Adana Demirspor'u yenerse rekorunu kıracak.