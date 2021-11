Abdullah Avcı şampiyonluğa işaret etti! "Çok güzel duygular yaşayacağız"

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük maçından 3 puanla dönerek rakipleriyle olan puan farkını açmayı başardı. Bordo-mavili kulüp, kafilenin deplasman yolculuğunu ve galibiyet sevincini anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'dan renkli karelerin yer aldığı videoda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolculara yaptığı motivasyon konuşmasına da yer verildi.



AVCI: İNANILMAZ ADIMLAR ATIYORSUNUZ

Avcı, konuşmasında, "Konsantrasyonunuzu çok net görüyorum. Sabırlı olun, oyununuza sadık kalın, bu takıma karşı zaten kazanacaksınız ama her anı her dakikayı doğru oynayacağız. Şampiyon olmak için sadece hücum oynanmaz. Savunmayı da doğru yapmalı. İnanılmaz adımlar atıyorsunuz. Hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi durumdasınız. Küçük adımlar değil, çok büyük adımlar atıyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Çok güzel duygular yaşayacağız. Bunu bütün hissiyatımla söylüyorum. Lütfen buna inanın, hayatınızdan fedakarlık yapın" ifadelerini kullandı.