Ligde 10 puan farkla lider olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Usta çalıştırıcı "Bu dönemde taraftara çok ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçında Şenol Güneş Stadı'nda boş koltuk kalmasın. Hep birlikte yeni bir 3 puan daha kazanalım" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

Karadeniz devinin Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Tam kapasite olarak satışa çıkarılan biletlere taraftarların bu defa hücum etmesi bekleniyor. Yönetim en ucuz bileti 35, en pahalı bileti ise 600 TL olarak belirledi.