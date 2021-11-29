TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür Messi modunu açtı!

Genç yıldız Abdülkadir Ömür hem Trabzonspor'da hem de Milli Takım'da müthiş maçlar çıkardı. Sonunda rekoru da kırdı. Beşiktaş ve Gaziantepspor karşılaşmalarında fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde hiç üst üste 3 maçta gol kaydedememişti. Abdülkadir Ömür dün bunu da başardı. Bir yoklaması kaleyi bulmadı, ikincisinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



VIVIANO BAKAKALDI

Abdülkadir dakikalar 62'yi gösterirken Anthony Nwakaeme'den aldığı topu düzeltti, ardından müthiş bir füze çıkardı. Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü. Abdülkadir Ömür böylece kariyerinde ilk defa art arda 3 maçta fileleri havalandırdı. Genç yıldız karşılaşma sonrasında "Çok mutluyum. İlk defa 3 maç arka arkaya gol attım. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.