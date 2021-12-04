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Abdullah Avcı Trabzonspor Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer taraftarı önünde zorlu rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 18:37
Abdullah Avcı Trabzonspor Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Yorulmadan, çalışmadan olmuyor. Karagümrük maçından sonra taraftarları davet etmiştim, onlar da bizi bugün çok iyi desteklediler, çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber hücum ve savunma yaptılar. Bu şekilde devam edelim. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız.

Kazandığımızı kaybetmeye başladık. Hücum hattı çok efektif olan bir ekiple karşılaştık. Savunmayı birlikte yapmaya çalışıyoruz, bugün düşmeden oynadık. Bazı anlar kalecimiz devreye girdi.

Cornelius bizim için talihsiz oldu ama Koita bu kadar oynamadan girip, savaştı ve elinden geleni yaptı. Teşekkür ediyorum, kutluyorum.

Biz daha bir şey kazanmadık, daha çok yolumuz var. Rekorlar kırılıyormuş, bunlar beni ilgilendirmiyor. Daha bir şey kazanmadık.

Bu şehir, bu çocuklar… Ülke futbolu için çok önemli bir şehir Trabzon. Ülkenin de bu şehre ihtiyacı var. Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu şehir, çok şeyler hak ediyor. Umarım bunun karşılığını hep birlikte alacağız.

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