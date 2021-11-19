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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya yeni Nwakaeme! Marko Jankovic...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor'da ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Nwakaeme'yi İsrail'den çıkarıp getiren izleme komitesi Teknik Direkrör Abdullah Avcı'ya sürpriz bir futbolcu önerdi. Scout ekibi, Karadağ Milli Takımı'nın İsrail'in Beitar takımında forma giyen kanat oyuncusu Marko Jankovic'in izlenmesini istedi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya yeni Nwakaeme! Marko Jankovic...

Nwakaeme'yi İsrail'den çıkarıp getiren scout ekibi Abdullah Avcı'ya sürpriz bir isim önerdi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, izleme komitesi, Karadağ Milli Takımı'nın İsrail'in Beitar takımında forma giyen kanat oyuncusu Marko Jankovic'in izlenmesini istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya yeni Nwakaeme! Marko Jankovic...

Avcı, Türkiye'nin Karadağ'ı Podgorica'da 2-1 yendiği maçı izledi. Jankovic'i farklı bir gözle takip etti. Ancak 26 yaşındaki oyuncuyu hocası Radulovic, kanatta değil ön libero gibi oynatınca Avcı'nın kafası karıştı. Deneyimli teknik adam, oyuncudan hiçbir şey anlamadı. Ancak birden fazla mevkide oynayabilmesi dikkatini çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya yeni Nwakaeme! Marko Jankovic...

MARKO JANKOVIC KİMDİR?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon İsrail ekibi Beitar Jerusalem'de 6 maçta 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Jankovic'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Karadağlı oyuncu, forvet arkası pozisyonunda görev yapıyor. 1.72 boyundaki Jankovic, kariyerinde, Spal, Crotone, Partizan, Olimpiakos ve Maribor takımlarında da forma giydi.

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