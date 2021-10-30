TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor bu sezon 4. kez geriden geldi

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Alanya ve Fenerbahçe karşısında geriye düşmesine rağmen 5 puan çıkarmıştı. Fırtına, Rizespor karşısında 1-0 yenilgiden 2-1'lik zafere uzandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon ilk kez 4 maçlık seri yakaladı.

Trabzonspor, bu sezon lig maçlarında tam 3 kez geriye düştü. Ancak Fırtına, söz konusu karşılaşmaların hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi. 4. haftada Galatasaray mücadelesinde 2-0'dan dönüp, skoru 2-2'ye getiren Fırtına, 7. haftada da Alanya maçında 1-0'dan gelip, 1-1'lik skor ile 1 puanı kurtarmıştı. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe 'yi 1-0'dan gelip, 3-1 devirmişti. Dün akşam da Çaykur Rizespor ile kapışan Karadeniz devi, yine yenik duruma düştü. Fakat Bordo- Mavililer, yine pes etmedi. Önce Djaniny, ilk devrede penaltıdan skoru eşitledi, ikinci yarıda ise Nwakaeme galibiyet golünü attı. Ya ni bu sezon 4 kez geriye düşen Trabzonspor, bu maçlardan 8 puan çıkarmayı başardı.

FARK 7'YE ÇIKTI

Ayrıca Fırtına, bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, şampiyonluk yolunda da dev bir adım attı. Bordo- Mavililer, maç fazlasıyla da en yakın rakibi Hatayspor ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

UĞURCAN DUVAR ÖRDÜ

Tr abzonspor'un galibiyetinde 3 puan getiren golü atan Nwakaeme kadar kaleci Uğurcan'ın da büyük payı vardı. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Milli eldiven Rizespor ataklarında da kalesinde duvar ördü. Penaltıda gole engel olamasa da 25 yaşındaki file bekçisi ilk yarıda Cemali, ikinci devrede de Pohjanpalo'nun vuruşlarında çıkardığı toplarla puan kaybına engel oldu.