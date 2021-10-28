Trabzonspor haberleri | Jamal Lewis hamlesi!

Abdullah Avcı devre arasında bir sol bek istiyor. Hem genç olması (TFF kuralları gereği 1997'den önce doğması gerekiyor) ve aynı zamanda üst lig tecrübesi olup, önemli oyuncularla çalışıyor olması, bir de takımının onu kiraya vermeye hazır olması gerekiyor.

Süreç içinde Trabzonspor arayışlarına devam ederken gündeme Suudi Prensi Bin Salman'ın satın aldığı Newcastle'ın fazla forma şansı bulamayan sol beki Jamal Lewis gündeme geldi. Newcastle'ın geçen sezon 16.5 milyon euro'ya Norwich'ten aldığı Lewis'in devre arasında yapılacak "pahalı" transferleden sonra şansını tamamen kaybedeceğini iddia eden menajerler Başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "Şimdiden onun için görüşmelere başlayalım. Devre arasına kalmayalım" tavsiyesi verdi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Newcastle'ın olmasa da Lews'in iknasının süre alabileceğini iddia ettiler. Avcı izin verirse Lewis operasyonu için milli maç arasında düğmeye basılması bekleniyor.