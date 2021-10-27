Ahmet Çakar şampiyonluk favorisini açıkladı! "O takım olamaz"

Süper Lig'in 10. haftasında son olarak Beşiktaş, dev derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Usta spor yorumcusu Ahmet Çakar ise şampiyonluk yarışını, hakem hatalarını ve MHK'ya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'a konuşan Çakar, şampiyonluk favorisini de açıkladı.

İşte Ahmet Çakar'ın tüm açıklamaları:

3 ADAY VAR

Bana göre şampiyonluğun 3 adayı var. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe...

G.SARAY ŞAMPİYON OLAMAZ

Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına ihtimal vermiyorum.

Bunu da derbide gösterdiler. Berabere kalsaydılar bile, aynı şeyi söylerdim. Galatasaray takımı, kalite, karizma ve sistem olarak eski Galatasaray değil.

Beşiktaş o gün yüzde 60 kapasiteyle oynadı ve zaman zaman topu göstermedi. Trabzon çok iyi bir ivme yakaladı. Fenerbahçe'ye bakmayın toparlar.

EN YAKIN BEŞİKTAŞ

Yani 3 takımdan birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Bu 3 favori arasından Trabzonspor ve Beşiktaş biraz daha favori. Ama bence şampiyonluğa en yakın favori Beşiktaş... 4. adayım ise yoktur.