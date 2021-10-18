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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp

Süper Lig lideri Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın talpleri artıyor... Son olarak Fransız devi Lyon'un scoutlarının, milli file bekçisini Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde izledikleri ortaya çıktı. Lyon yöneticilerinin devre arasında bordo-mavili kulübün kapısını cazip bir teklifle çalabileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselirken, mücadeleyi Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de takip etti. Ligue 1 ekibi Lyon'un ise bordo-mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için gözlemci gönderdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp

Yaz transfer döneminde birçok kez kapısı çalınan bordo-mavililer, istenilen rakamlara ulaşılmayınca milli kaleciyi yuvada tutmuştu. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başarılı eldiveni yakın markaja alan Lyon ise ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını yeni bir teklifle çalacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp

Pazarlığı 10 milyon Euro'dan açacak olan Fransız ekibinin, duruma göre teklifini yükseltebileceği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'ı izlemeye geldiler! İşte o kulüp

AĞAOĞLU: NİYE SATMAYAYIM?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım."

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