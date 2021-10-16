TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı futbolcularına o maçı izletiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

AVCI OYUNCULARINA HATAYSPOR - F.BAHÇE MAÇINI İZLETİYOR

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı ile ilgili teknik ve taktik görüşmelerin yapıldığı toplantılarda dev ekranda Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında 2-1 galip geldiği maçı izletiyor.

Bu maç üzerinden Fenerbahçe yorumları yapıyor. Hatayspor maçının Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip karşısında nasıl oynadığının en güzel örneği olduğuna inanan Avcı, görüntüleri sık sık durdurarak futbolcularına uyarıyor.