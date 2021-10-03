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Güzel bir takımız

“8. maç, 5. deplasman... Burada kazanmak önemliydi. İyi bir aileyiz Şampiyon olursak Berat gibi Abdülkadir Ömür gibi isimlerle olacağız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Güzel bir takımız
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda keyifliydi. Usta hoca "Rakibe verilere göre bir takım oluşturduk. Golü erken bulduk ve sonrasında ilk yarıyı 4 net pozisyon vardı 2'si direkten döndü. Rakibin hiç pozisyonu yoktu. Gol yedik. Böyle durumlarda oyun geriliyor. Trabzonspor'uz biz. Kalitemiz var. Doğru oynadığımız sürece kazanabiliriz diye düşünüyorduk" dedi. Avcı şöyle konuştu: "Ahmet Can çok değerli. Şampiyon olacaksak Berat gibi, Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla olacağız. 8. maç ve 5. deplasman. Sonlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da zamanla aşacağız. İyi bir aileyiz"
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