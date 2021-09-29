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Berat Özdemir ışıl ışıl

Alanyaspor maçında 65 dakikada forma giyen Berat Özdemir'in performansı dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Berat Özdemir ışıl ışıl
Alanyaspor maçında 65 dakikada forma giyen Berat Özdemir'in performansı dikkat çekiyor. Yüzde 98 isabetli pas, 5/8 ikili mücadele kazanma, 5 top çalma, 1 top uzaklaştırma, 2 hava topu kazanma gibi istatistiklerle 7.3 reytingle oynayan 23 yaşındaki ön liberonun çıkarılması eleştirilmişti. 1.87 boyundaki yıldız maç bitiminde, "Geriye düşen takımın psikolojisinin aksine saldırmaya golü aramaya devam ettik. Lig uzun maraton. Hedefimizden asla şaşmadık. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz" dedi.
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