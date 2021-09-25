Son dakika Trabzonspor haberleri | Kahraman Uğurcan!

Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan ardından transferi son anda gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, yeniden eski formuna kavuştu. 25 yaşındaki eldiven, yaşadığı zorlu süreci geride bıraktı ve en iyi performansını Konyaspor deplasmanında sergiledi. 8 kurtarışla kendi Süper Lig kariyer rekorunu egale eden milli file bekçisi, maçın ardından takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Soyunma odasına girişte de alkışlanan Uğurcan, 'Gecenin kahramanı' ilan edildi. Ancak milli file bekçisi takım arkadaşlarına gösterdiği bu destek nedeniyle teşekkür ederek, "Ben değil biz güzel işler başarıyoruz. Siz olmasanız tek başıma hiçbir şey yapamam" cevabını verdi.



İNGİLİZ VE FRANSIZLAR ŞAŞIRDI!



Sosyal medyada da günün en çok konuşulan ismi olan 1.91 boyundaki 'Panter'e övgü yağdı. Yayıncı kuruluşun Uğurcan'ın yaptığı kurtarışları paylaşmasının ardından yurt dışından da yorumlar gelmeye başlarken, özellikle Fransız ve İngiliz taraftarlar tecrübeli oyuncunun bugüne kadar büyük bir Avrupa devine transfer olmamasının ilginç olduğunu vurguladı. Bu arada Çakır da bir açıklama yaparak, "Biz iyi bir takımız ve bunu zor şartlarda da gösteriyoruz. Kazansaydık çok daha mutlu olacaktık. Futbol bir takım oyunu, puanları beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Arkadaşlarımın gayretini kutluyorum. Daha iyi olacağız. Güzel mesajlar ve yorumlar için teşekkürler" diye konuştu.

YÜZDE 79.3'LE ZİRVEYE ÇIKTI

İTTİFAK Holding Konyaspor karşısında 82 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurmuştu. 8 kurtarışla duvar ören 25 yaşındaki başarılı eldiven, geride kalan 6 maçta yüzde 79.3 kurtarma oranı ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalecilerini solladı.

18 KURTARIŞLA AVRUPA'YI SALLADI

2020-2021 sezonun sona ermesiyle birlikte transferi en çok konuşulan isimler arasında yer alan Uğurcan, A Milli Takım'ın başarısız performans ortaya koymasına rağmen 18 ile Avrupa Şampiyonası'nın en çok kurtarışını yapan isim oldu. Başarılı eldiven, İttifak Holding Konya karşısında eski günlerinin sinyalini verdi.